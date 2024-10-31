37-річна зірка серіалу 'Пліткарка' вперше стане батьком (фото)

Ед Вествік поділився кадрами з вагітною дружиною.

Відомий британський актор, зірка серіалів "Пліткарка", "Великий куш", "Зле місто" Ед Вествік повідомив, що вперше стане батьком. Його дружина – 32-річна Емі Джексон – вагітна другою дитиною.

Радісною звісткою знаменитість поділився у своєму Instagram. У соцмережі Вествік опублікував нові романтичні кадри, якими й повідомив про вагітність коханої. На кадрах добре видно округлий животик моделі.

Подружжя влаштувало фотосесію просто неба на заході сонця. Закохані мило усміхалися, обіймалися та танцювали на камеру. Світлини артист вирішив не підписувати.

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На нових знімках Вествік та Джексон показалися у ніжних, але водночас стильних образах. Зокрема, модель приміряла на себе елегантну обтислу сукню білого кольору, яка підкреслювала її вагітний животик, а Ед був одягнений у чорні класичні штани та білу футболку.

Зазначимо, що пара перебуває у стосунках приблизно 3 роки. Наприкінці січня 2024 року зірка серіалів освідчився коханій. Вже у березні закохані уклали офіційний шлюб, але від гучних святкувань вони відмовилися.

Для 37-річного Вествіка це вже другий шлюб, а для його обраниці – перший. Однак в моделі є син від попередніх стосунків з британським бізнесменом.

Нагадаємо, раніше Ед Вествік показав, як вдруге відсвяткував весілля. Подружжя після скромного розпису вирішило влаштувати гуне святкування в Італії. Весілля відбулося у готелі-замку на узбережжі моря.

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