Актриса назвала себе мазохісткою, тому що вийшла на сцену з високою температурою.

Відома українська актриса Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що сильно захворіла, проте скасовувати виступи не стала.

Незважаючи на погане самопочуття вона все ж вирішила вийти на сцену, тому що в залі перебували її шанувальники і військові, які щодня борються за нашу свободу, як би важко їм не було.

"На гастролі я їхала ледь жива - жахливо хвора - скасувати виступи не можна було! Незважаючи на біль, ти виходиш на сцену і граєш комедію. Як каже Анна Саліванчук, всі ми актори - мазохісти. І ти береш і робиш, тому що в залі завжди військові, і наші люди, які кожен день дістають себе з дна! Ти граєш, щоб відволікти людей в ці важкі часи, щоб нагадати про цінність життя, вселити віру в любов – саме про це наш "основний інстинкт"", - говорить Денисенко.

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Вона додала, що після виступу відразу ж вирушила в ліжко. Температура досі не спала.

"Зараз я знову лежу в ліжку з температурою, а ввечері знову виходити на сцену (я не знаю, чи я вийду). Дуже не хочеться, щоб хтось романтизував акторську професію, тому що іноді це буває важче, ніж просто фізична робота", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше актриса Денисенко зі сльозами розповіла про перенесену операцію.

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