Новою героїнею проекту "Екзамен", ведучою якого є Маша Єфросиніна, стала співачка Анна Трінчер. Дівчата обговорювали кар'єру, особисте життя співачки і навіть хайп.
Під час інтерв'ю Єфросиніна кілька разів намагалася дорікнути Трінчер за те, що вона виставляє напоказ своє розкішне життя і намагається хайпувати. Наприклад, ведуча зазначила, що їй дивно було спостерігати за тим, як Трінчер хвалиться Porsche, який їй подарував екс-чоловік, в той час, як на війні гинуть українці, як в лікарнях немає знеболювального для поранених, як діти живуть в підвалах...
Анна, в свою чергу зазначила, що ділиться такими позитивними моментами з шанувальниками, тому що в цьому є її енергія і тому що людям це піднімає настрій, не всім, але є ті, хто щиро радіє.
Цей момент в інтерв'ю викликав подив у екс-чоловіка Трінчер - Олександра Волошина. Він назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася "вколоти" Трінчер за дороге авто в той час, як сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах. До прикладу він навів браслет Маші від всесвітньо відомого бренду Cartier, вартість якого може досягати 7-8 тисяч доларів.
Також Волошин звернув увагу на те, що Єфросиніна намагалася зачепити Аню темою про "хайпожерство" і "агресивний маркетинг". Він каже, що ведуча і сама відмінно володіє агресивним маркетингом, тому що запрошує зірок відразу ж після розлучення, щоб збільшити перегляди на своєму YouTube-каналі.
"Я не планував це коментувати... Але мене дуже дратують ці "правильні" люди, які правильними є тільки на публіці. І всі чомусь бояться про це сказати. А мені абсолютно все одно, я говорив і буду говорити те, що думаю", - додав Волошин.
Як відреагували користувачі мережі
- "Немає знеболювального в лікарнях і грошей у людей не через Аню Трінчер, а через розкрадання допомоги нашою владою. Навіщо на неї покладати відповідальність і додатково травмувати?"
- "Відчувається якийсь материнський докір, все-таки інтерв'юер на повинен виховувати, повчати і дорікати, повинен дати гостю бути собою. Аня чітко витримала межі. Я приємно здивована мудрості такої молодої дівчини"
- "Я не змогла додивитися до кінця, чомусь не відчула щирості ні від Маші, ні від Ані. Не повірила жодному слову, на жаль"
- "Маша Єфросиніна зганьбилася на весь український YouTube. Саме така назва має бути у відео. Маша засудила Аню за те, що вона показала дорогий подарунок під час війни і за те, що вона показує розважальний контент. При цьому сама Єфросиніна обсмоктується з Поляковою. А чи дуже доречно кликати до себе на інтерв'ю людей, які зараз на хайпі? Ти ж так "не любиш" хайп"
Нагадаємо, раніше Єфросиніна "накинулася" на українців, які слухають російську музику.