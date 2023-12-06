Ведуча потрапила на свою ж вудку.

Новою героїнею проекту "Екзамен", ведучою якого є Маша Єфросиніна, стала співачка Анна Трінчер. Дівчата обговорювали кар'єру, особисте життя співачки і навіть хайп.

Під час інтерв'ю Єфросиніна кілька разів намагалася дорікнути Трінчер за те, що вона виставляє напоказ своє розкішне життя і намагається хайпувати. Наприклад, ведуча зазначила, що їй дивно було спостерігати за тим, як Трінчер хвалиться Porsche, який їй подарував екс-чоловік, в той час, як на війні гинуть українці, як в лікарнях немає знеболювального для поранених, як діти живуть в підвалах...

Анна, в свою чергу зазначила, що ділиться такими позитивними моментами з шанувальниками, тому що в цьому є її енергія і тому що людям це піднімає настрій, не всім, але є ті, хто щиро радіє.

Цей момент в інтерв'ю викликав подив у екс-чоловіка Трінчер - Олександра Волошина. Він назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася "вколоти" Трінчер за дороге авто в той час, як сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах. До прикладу він навів браслет Маші від всесвітньо відомого бренду Cartier, вартість якого може досягати 7-8 тисяч доларів.

Також Волошин звернув увагу на те, що Єфросиніна намагалася зачепити Аню темою про "хайпожерство" і "агресивний маркетинг". Він каже, що ведуча і сама відмінно володіє агресивним маркетингом, тому що запрошує зірок відразу ж після розлучення, щоб збільшити перегляди на своєму YouTube-каналі.

"Я не планував це коментувати... Але мене дуже дратують ці "правильні" люди, які правильними є тільки на публіці. І всі чомусь бояться про це сказати. А мені абсолютно все одно, я говорив і буду говорити те, що думаю", - додав Волошин.

Як відреагували користувачі мережі

"Немає знеболювального в лікарнях і грошей у людей не через Аню Трінчер, а через розкрадання допомоги нашою владою. Навіщо на неї покладати відповідальність і додатково травмувати?"

"Відчувається якийсь материнський докір, все-таки інтерв'юер на повинен виховувати, повчати і дорікати, повинен дати гостю бути собою. Аня чітко витримала межі. Я приємно здивована мудрості такої молодої дівчини"

"Я не змогла додивитися до кінця, чомусь не відчула щирості ні від Маші, ні від Ані. Не повірила жодному слову, на жаль"

"Маша Єфросиніна зганьбилася на весь український YouTube. Саме така назва має бути у відео. Маша засудила Аню за те, що вона показала дорогий подарунок під час війни і за те, що вона показує розважальний контент. При цьому сама Єфросиніна обсмоктується з Поляковою. А чи дуже доречно кликати до себе на інтерв'ю людей, які зараз на хайпі? Ти ж так "не любиш" хайп"

Нагадаємо, раніше Єфросиніна "накинулася" на українців, які слухають російську музику.

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