Дівчата потрапили в курйозну ситуацію.

17 грудня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023, під час якого стався конфуз. Ведуча Катерина Павленко випадково наступила на сукню KRUTЬ.

На каналі Eurovision Ukraine в TikTok з'явилося відео з цим моментом і жарти українців з цього приводу. Так, користувачі мережі порівняли Катерину Павленко з депресією, а бандуристку - з собою.

Також юзери згадали і про Аліну Паш, яка перемогла в Нацвідборі в минулому році, але не поїхала на Євробачення через виступ в незаконно анексованому Криму. У мережі з'явився мем, де Марина Круть в образі Аліни Паш, а Павленко втілила образ всіх українців і просить показати довідку про відвідування Криму.

Відео дня

Були й інші жарти, пов'язані безпосередньо з Павленко: "Go_A намагаються піти за лаштунки після концерту, а фанати хочуть втретє на біс". А один з шанувальників співачки і зовсім написав, що заздрить сукні KRUTЬ, бо хоче, щоб Павленко і на нього наступила.

Скандал у фіналі Нацвідбору

Цього року, як і в усі попередні, не обійшлося без скандалів. Український гурт 2Tone під час своєї візитівки зробила досить різку заяву на адресу своїх колег.

Вони заявили, що їм соромно за музику популярних нині в Україні артистів - Kalush Orchestra, Skofka і Ані Трінчер. Учасники групи впевнені, що всі ці артисти просто грають на почуттях людей заради своєї вигоди. А ось самі вони прийшли на Євробачення, щоб змінити ситуацію.

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