За їхніми словами, ці артисти просто грають на почуттях людей.

Український гурт 2Tone сьогодні виступив на Нацвідборі на Євробачення. Хлопці під час своєї візитівки зробили досить різку заяву на адресу своїх колег.

Вони заявили, що їм соромно за музику популярних нині в Україні артистів - Kalush Orchestra, Skofka і Ані Трінчер. Учасники групи впевнені, що всі ці артисти просто грають на почуттях людей заради своєї вигоди - заради того, щоб бути популярними.

А ось самі вони прийшли на Євробачення, щоб змінити ситуацію. На Нацвідборі вони виступили з піснею "Квітка".

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Варто відзначити, що члени журі позитивно відреагували на їхній номер, а музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров заявив, що учасники бенду дуже прямолінійні і висловив надію на те, що такими вони і залишаться після того, як зароблять свій перший мільйон.

Нацвідбір на Євробачення 2023: як пройшов фінал

У фіналі Нацвідбору виступили 10 учасників - співак Moisei, група OY Sound System, співак DEMCHUK, співачки Jerry Heil, FIINKA і KRUTЬ, група Tember Blanche, співачка Angelina і групи 2Tone і TVORCHI.

Судді високо оцінили виступ KRUTЬ, 2Tone, TVORCHI і Angelina. За словами Джамали, саме пісня Angelina може претендувати на перемогу, проте юній дівчині не вистачило впевненості в собі.

А ось до фаворитки Jerry Heil були питання. Як сказала Юлія Саніна, співачка зібрала в пісні кілька музичних напрямків. І поки незрозуміло, добре це чи не дуже.

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