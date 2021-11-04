Мурат Налчаджіоглу відреагував на гнівні коментарі шанувальників.

Екс-чоловік опальної співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, вчора показав відео, на якому разом з 10-річною дочкою Софією катається на атракціоні. Тоді дівчинка не стримала своїх емоцій і нецензурно висловилася.

Шанувальники прийшли в жах від поведінки дівчинки і засипали її гнівними коментарями. Батько вирішив відреагувати на це і вибачився за те, що вони показують реальне життя.

"Звичайно, "вибачте" за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася нецензурною лексикою, що сильно поранило вашу ніжну психіку! Ми від щирого серця вибачаємося за свободу наших емоцій! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з улюбленою донькою! Вибачте нам "ідеальні люди"! Якщо вам щось не подобається, прошу на ... з моєї сторінки! І займайтеся вихованням своїх дітей", - написав Мурат.

Читайте також"Я виходжу заміж": Тіна Кароль зробила відверте зізнанняТакож він додав, що зробив своїй дочці зауваження, коли переглянув відео. Але він не думав, що з цього вийдуть такі новини.

"Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя! Завтра обов'язково їх купимо і зробимо відео, яке ви хочете бачити", - додав Налчаджіоглу.

Нагадаємо, раніше 10-річна дочка Ані Лорак обурила нецензурними виразами на відпочинку з батьком.

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Автор: Діана Могилєвич