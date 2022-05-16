Аслан Ахмадов дасть концерт в одному з клубів Москви.

Російський продюсер і співак Аслан Ахмадов анонсував концерт в московському клубі, який відбудеться 20 травня 2022 року.

Користувачі мережі одразу ж звернули увагу на анонс його виступу, оскільки раніше українська співачка Ірина Білик говорила про те, що її екс-чоловік проти війни в Україні.

Так, в одному з інтерв'ю вона розповіла, що в перші дні війни одразу ж написала Аслану. Тоді він, звичайно, розгубився і не зміг висловити їй підтримку, але пізніше почав розповідати у своїх соціальних мережах про те, що в Україні відбувається не "спецоперація", а справжнісінька війна, яку розв'язала Росія.

Пізніше він видалив всі антивоєнні пости, бо, за словами Білик, знайомі попередили його про кримінальну відповідальність за свободу слова в Росії.

А зараз з'ясовується, що Ахмадов і зовсім вирішив виступити в Москві, попри те, що окупанти в Україні позбавили будинку його екс-дружину.

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