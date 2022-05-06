Українська співачка Ірина Білик розповіла, що її колишній чоловік, російський режисер Аслан Ахмадов спочатку не міг повірити, що Росія дійсно напала на Україну.
Пізніше він почав у своїх соціальних мережах говорити про вторгнення РФ в Україну, проте знайомі одразу попередили його про небезпеку, яка чекає на нього після таких висловлювань. Йдеться про тюремне ув'язнення.
"Він дійсно почав в інтернеті розповідати, що відбувається в Україні, про те, що я і його син поїхали, що нам ніде жити. Але потім йому подзвонили друзі і сказали, що це небезпечно – висловлювати свою думку в інтернеті. Сказали, що краще мовчати зараз, тому що деяких вже посадили", - сказала артистка.
Вона додала, що чекала слова підтримки від колишнього чоловіка, але так і не отримала їх. За словами Білик, Аслан перебував у шоковому стані, тому не міг сказати нічого зрозумілого.
Нагадаємо, раніше Ірина Білик не стримала сліз, розповідаючи про "листування" з Кіркоровим.