Вона чекала від нього підтримки, але не отримала її.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що її колишній чоловік, російський режисер Аслан Ахмадов спочатку не міг повірити, що Росія дійсно напала на Україну.

Пізніше він почав у своїх соціальних мережах говорити про вторгнення РФ в Україну, проте знайомі одразу попередили його про небезпеку, яка чекає на нього після таких висловлювань. Йдеться про тюремне ув'язнення.

"Він дійсно почав в інтернеті розповідати, що відбувається в Україні, про те, що я і його син поїхали, що нам ніде жити. Але потім йому подзвонили друзі і сказали, що це небезпечно – висловлювати свою думку в інтернеті. Сказали, що краще мовчати зараз, тому що деяких вже посадили", - сказала артистка.

Вона додала, що чекала слова підтримки від колишнього чоловіка, але так і не отримала їх. За словами Білик, Аслан перебував у шоковому стані, тому не міг сказати нічого зрозумілого.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик не стримала сліз, розповідаючи про "листування" з Кіркоровим.

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