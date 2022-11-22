Наталія Кличко / Фото - instagram.com

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала свою ранкову рутину. Вона опублікувала відео, записане під час її заняття йогою. Судячи з публікації 48-річної жінки, всі зусилля для підтримки фігури не марні. 

Наталія виконує індійські практики не тільки для фізичного здоров'я, але і для того, щоб очистити думки і підтримувати стабільність емоційного стану. 

На опублікованому відео Наталія Єгорова позує в спортивній майці і штанях. Вправи вона робить на карематі прямо у вітальні. 

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  • "Супер! А я себе ніяк не можу змусити робити і взятися за себе. У мене вода, кава і побігла на роботу"
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  • "Як себе привчити до цієї дисципліни?"
Публікація Наталії Єгорової / Скріншот

Нагадаємо, навесні екс-дружина Віталія Кличка виставила на благодійний аукціон свою джинсовку з прапором України. Виручені кошти були передані на допомогу постраждалим від війни українцям.

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