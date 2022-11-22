Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала свою ранкову рутину. Вона опублікувала відео, записане під час її заняття йогою. Судячи з публікації 48-річної жінки, всі зусилля для підтримки фігури не марні.
Наталія виконує індійські практики не тільки для фізичного здоров'я, але і для того, щоб очистити думки і підтримувати стабільність емоційного стану.
На опублікованому відео Наталія Єгорова позує в спортивній майці і штанях. Вправи вона робить на карематі прямо у вітальні.
Реакція соцмереж
- "Супер! А я себе ніяк не можу змусити робити і взятися за себе. У мене вода, кава і побігла на роботу"
- "Ви розумниця"
- "Супер!"
- "Як себе привчити до цієї дисципліни?"
Нагадаємо, навесні екс-дружина Віталія Кличка виставила на благодійний аукціон свою джинсовку з прапором України. Виручені кошти були передані на допомогу постраждалим від війни українцям.