Наталія Єгорова показала своє ранкове тренування. Жінка займається йогою, щоб підтримувати фізичний та емоційний стан.

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала свою ранкову рутину. Вона опублікувала відео, записане під час її заняття йогою. Судячи з публікації 48-річної жінки, всі зусилля для підтримки фігури не марні.

Наталія виконує індійські практики не тільки для фізичного здоров'я, але і для того, щоб очистити думки і підтримувати стабільність емоційного стану.

На опублікованому відео Наталія Єгорова позує в спортивній майці і штанях. Вправи вона робить на карематі прямо у вітальні.

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"Супер! А я себе ніяк не можу змусити робити і взятися за себе. У мене вода, кава і побігла на роботу"

"Ви розумниця"

"Супер!"

"Як себе привчити до цієї дисципліни?"

Нагадаємо, навесні екс-дружина Віталія Кличка виставила на благодійний аукціон свою джинсовку з прапором України. Виручені кошти були передані на допомогу постраждалим від війни українцям.

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