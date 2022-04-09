Дружина київського мера планує передати виручені від продажу гроші для допомоги постраждалим від війни українцям.

Дружина мера Києва Наталія Кличко виставила на аукціон свою джинсівку, на спині якої намальований прапор України. Вирученими коштами вона хоче допомогти постраждалим від війни українцям.

Про це Наталія повідомила у своєму Instagram-блозі.

"Той, хто зробить найвищу ставку, отримає мою джинсову куртку, розмальовану і підписану чудовою художницею Тіною Райхель. Аукціон триває до півночі неділі (10 квітня)", - написала Наталя.

Відзначимо, Віталій і Наталя в шлюбі з 1996 року. Вони виховують трьох дітей-синів Єгора-Деніела і Максима, а також дочку Єлизавету-Вікторію.

Нагадаємо, астролог назвала переломну дату, яка несе світ і глобальні зміни.

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