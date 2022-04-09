Дружина мера Києва Наталія Кличко виставила на аукціон свою джинсівку, на спині якої намальований прапор України. Вирученими коштами вона хоче допомогти постраждалим від війни українцям.
Про це Наталія повідомила у своєму Instagram-блозі.
"Той, хто зробить найвищу ставку, отримає мою джинсову куртку, розмальовану і підписану чудовою художницею Тіною Райхель. Аукціон триває до півночі неділі (10 квітня)", - написала Наталя.
Відзначимо, Віталій і Наталя в шлюбі з 1996 року. Вони виховують трьох дітей-синів Єгора-Деніела і Максима, а також дочку Єлизавету-Вікторію.
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