Чоловік розсекретив стать та ім'я дитини.

Головний герой шостого сезону українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше став батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чичуа народила хлопчика. Іменитий батько був настільки щасливий, що не зміг стримати сліз. Він поділився знімками з родичами і дружиною в Instagram. Хлопчика назвали Георгій.

За фото в соцмережах можна зрозуміти, що перед пологовим будинком зібралися близькі люди Іраклі для того, щоб відсвяткувати народження малюка.

Слід зазначити, що обраниця Іраклі Ліза молодша за чоловіка на 17 років. Для обох партнерів це перша дитина. Про вагітність стало відомо в цьому році.

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Іраклі Макацарія та Ліза Чичуа: історія кохання

Екс-"холостяк" в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що закохався в Лізу буквально з першого погляду. Через кілька днів після знайомства вони вирушили на побачення, а в квітні 2022 року Іраклі освідчився своїй коханій в Тбілісі.

Весілля вони зіграли в липні 2022 року. Цей захід був з дотриманням всіх грузинських традицій.

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