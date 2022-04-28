Макацарія не зміг стримати сліз від пережитих емоцій.

Головний герой шостого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія вирішив попрощатися зі своїм холостяцьким життям.

Він освідчився своїй дівчині Лізі Чічуа, яка молодша за нього аж на 17 років. Так, Іраклі зібрав найближчих людей на одній з гірських вершин в Тбілісі, замовив багато кульок у вигляді серця, встав на одне коліно і зізнався коханій у своїх почуттях.

Від пережитих емоцій він не зміг стримати сльози. Коли Ліза відповіла "Так", в небі вибухнув святковий салют.

Відзначимо, про стосунки пари стало відомо в квітні 2021 року. Багатьох шанувальників цікавило, як парі вдалося побудувати стосунки, якщо їх різниця у віці аж 17 років. Макацарія неодноразово відповідав, що їх така різниця зовсім не бентежить, вони щасливі разом.

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія показав свою 20-річну кохану.

Вас також можуть зацікавити новини: