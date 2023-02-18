Вони з дружиною чекають на первістка.

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який став широко відомий в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками", вперше стане батьком - вагітна його молода дружина Ліза Чічуа.

Хоч чоловік поки тримає в секреті майбутнє поповнення в родині, шанувальники все ж побачили "вагітний" животик його коханої. На одному з фото вони позували на тлі Тбілісі. Ліза тримала в руках букет жовтих троянд, а Іраклі ніжно її обіймав.

Знімок було зроблено 14 лютого. У підписі Макацарія привітав свою дружину і зізнався їй у коханні.

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Реакція мережі на вагітність Лізи Чічуа

"Зі святом вашу сім'ю! І з поповненням"

"Скоро ви будете найщасливішими"

"Вагітна"

"Які ж ви красиві і щасливі. Дивлюся на вас і настрій піднімається"

"Яка краса! Вас вже троє! Бережіть одне одного, кохайте і оберігайте"

Особисте життя Іраклі Макацарії

Макацарія був головним героєм шоу "Холостяк". У фіналі він вибрав модель Олену Лесик, проте незабаром вони розлучилися.

Довгий час про особисте життя Іраклі не було нічого відомо. Однак 24 липня він повідомив, що одружився з лікарем Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Пишне святкування відбулося в Грузії.

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