Пара зіграла пишне весілля в Грузії.

37-річний грузинський продюсер, який став справжнім секс-символом в Україні, Іраклі Макацарія одружився зі своєю молоденькою дівчиною, 20-річною Лізою Чічуа.

Пара зіграла весілля в Грузії, де були присутні їхні близькі та рідні люди. У мережі вже з'явилися кадри зі святкування.

У момент, коли Ліза під руку з батьком виходила до Іраклі під вінець, він не зміг стримати сліз. На кадрах видно, що Макацарія заплакав і намагався витерти обличчя руками. В руках він тримав букет для своєї нареченої.

Відзначимо, для такої урочистої події Іраклі Макацарія вибрав темний костюм з білою сорочкою і метеликом, а ось Ліза одягла пишну сукню, зробила лаконічну зачіску і легкий макіяж з акцентом на червоні губи.

Нагадаємо, 28 квітня 2022 року Макацарія зробив романтичну пропозицію руки і серця своїй коханій. Тоді Іраклі зібрав найближчих людей на одній з гірських вершин в Тбілісі, замовив багато кульок у вигляді серця, встав на одне коліно і зізнався коханій у своїх почуттях.

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