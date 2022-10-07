Жінка повинна була худнути, так як у неї були проблеми зі здоров'ям.

Хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" і екс-учасник романтичного проекту "Холостяк" Макс Чмерковський шокував фанатів історією своєї мами про швидке схуднення. Так за словами знаменитості, жінці вдалося позбутися від 36 кілограм. Подробицями він поділився у своєму Instagram-блозі.

"Після багатьох років зосередження уваги на всіх, крім себе, і постійної надмірної ваги протягом десятиліть, її проблеми погіршилися. Вона опинилася в півкроку від діабету. Їй дали ліки швидше, ніж вона могла запитати, що сталося", — розповів Макс.

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Як поділився Чмерковський, жінка усвідомила, що їй терміново потрібно щось міняти в своєму організмі. Вона взялася за себе і почала активно тренуватися, скорегувала раціон. На щастя, це допомогло. За чотири місяці пішли зайві 36 кг.

"Вона жорстка, рішуча і сильна. Я неймовірно пишаюся нею! Вперше за десятиліття вона дійсно мотивована взяти своє тіло і своє життя під свій контроль", - написав Чмерковський.

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