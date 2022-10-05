Екс-учасники різних сезонів не змогли стояти осторонь після 24 лютого. Деякі вступили в ТрО, інші займаються волонтерством.

Багато учасників різних сезонів шоу "Холостяк" після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року не змогли залишатися осторонь. Вони почали допомагати своїй країні. Хтось приєднався до лав територіальної оборони, а хтось надає інформаційну підтримку або займається волонтерством. Детальніше про заслуги кожного читайте в нашому матеріалі.

Макс Чмерковський

Коли почалася повномасштабна війна, хореограф якраз перебував у Польщі. Звідти він відправився в США, але весь час активно займався роботою на інформаційному фронті і висвітлював події війни в Україні. Також він займався і займається гуманітарною допомогою Україні.

Костянтин Євтушенко

Головний герой четвертого сезону шоу "Холостяк" організував збір криптовалюти в обмін на NFT. Кошти зі збору спрямував на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни.

Відео дня

Також він займає активну громадянську позицію, волонтерить, працює на інформаційному фронті.

Іраклі Макацарія

Головний герой шостого сезону запустив благодійний марафон для допомоги українцям. За гроші, які зібрав Макацарія, вдалося відправити кілька вантажівок з гуманітарною допомогою для біженців, які зараз перебувають у Польщі.

Дмитро Черкасов

Герой сьомого сезону шоу вступить до лав територіальної оборони. Своє рішення він прокоментував досить коротко: "Два життя однієї людини... Невже таке можливо в 2022?"

Цей підпис він залишив під публікацією з двома своїми фотографіями. На одному знімку він у басейні, а на іншому - у військовій формі.

Микита Добринін

Герой дев'ятого сезону "Холостяка" після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в територіальну оборону. Перший час він був там.

"Перші найбільш напружені півтора місяці були в ТрО. Взяв у руки автомат з першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, чатували поля і ліси. Є що згадати", - розповідав тоді Добринін.

Коли бої на Київщині закінчилися і окупанти відступили, Микита Добринін частково повернувся до своєї основної діяльності і став ведучим програми ЖВЛ. Однак зараз він займається волонтерством.

"Коли ситуація змінилася і всі позиції зайняли в більшості своїй поліція і ЗСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством і допомагаю армії", - розповів Микита.

Макс Михайлюк

Це ще один екс-холостяк, який вирішив захищати свою країну безпосередньо на ділі. Тому після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, він взяв у руки зброю і приєднався до ТрО.

Михайло Заливако

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" не вказує своє місце розташування, проте активно підтримує країну в соціальних мережах, розповідаючи підписникам правду про звірства росіян.

Нагадаємо, прем'єру нового сезону "Холостяка" знову перенесли. Вона була запланована на 30 вересня. За кілька годин до виходу організатори повідомили, що переносять перший епізод з виробничих причин.

Також УНІАН писав про три гучних скандали з головними героями шоу "Холостяк".

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