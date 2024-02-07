У чоловіка та його дружини Даші народився син.

Головний герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк вдруге став татом. Його дружина - модель Даша Хлистун - поділилася цією радісною новиноюу себе в Instagram. У пари народився син. Ім'я дитини подружжя поки тримає у таємниці.

"Відсьогодні я мама ще і хлопчика. 06.02.24", - написала Даша, виклавши своє фото з пологового будинку.

Потім вона опублікувала зворушливе відео, на якому Макс та 3-річна донька Аріана вперше побачили малюка. Маленька дівчинка цілує братика та ніжно його гладить.

Відео дня

"Знайомство з братом. Замість того, аби спати, я милуюсь цим відео і маленькою людиною, яку я носила 9 місяців під серцем", - підписала дружина Макса.

Згодом Даша опублікувала відео, на якому щасливий Макс тримає сина на руках та годує його з пляшечки.

Відомо, що пологи пройшли в Америці, де останні роки перебуває подружжя.

Чим відомий Макс Михайлюк

Макс Михайлюк народився в Одесі. Проте вже тривалий час він живе на дві країни - Україну та США. У нього є своя авіашкола.

Він брав участь у шоу "Холостяк". У фіналі Макс обрав гімнастку Дашу Ульянову, проте пара розлучилася одразу ж після закінчення проекту. Як розповіла дівчина на пост-шоу, вона не змогла пробачити Максу інтимний зв'язок з однією з учасниць під час зйомок.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що інший герой проекту "Холостяк" - Макс Чмерковський - втретє стане татом.

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