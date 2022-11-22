Добринін і Даша Квіткова - це єдина пара, яка після завершення романтичного шоу не розпалася.

Відомий український телеведучий і екс-головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін готується стати батьком вдруге. Вони з дружиною Дашею Квітковою, яка стала переможницею "Холостяка", виховують сина Лева. На цьому пара вирішила не зупинятися. Детальніше подружжя розповіло в інтерв'ю ЖВЛ.

"Ми вже над цим працюємо. У мене теж є нерви всередині, переживання, які не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину", - сказала Даша Квіткова.

Закохані відзначили, що хочуть, щоб між їхніми дітками була невелика різниця у віці, тому вирішили поспішити в цьому питанні.

Зазначимо, після 24 лютого Микита Добринін вступив до лав ЗСУ, щоб захистити свою країну від нападу окупантів. Однак коли ситуація в Київській області стабілізувалася, він вирішив повернутися в інформаційний простір і став ведучим ЖВЛ.

Нагадаємо, екс-"холостяк" Микита Добринін розповів, як з сім'єю економить електроенергію у період аварійних і планових відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: