Він був учасником дев'ятого сезону проекту, де познайомився з Дашею Квітковою. Зараз пара перебуває у шлюбі і виховує сина.

Екс-герой проекту "Холостяк" Микита Добринін розповів, як у такий непростий час економить електроенергію. Оскільки з проблемою відключень зіткнулися майже всі українці, тема виявилася дуже актуальною.

Ведучий програми "ЖВЛ" поділився, що він з дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином перебуває в Україні. Вони всіма силами намагаються економити електрику:

"Що стосується нашої енергетики, що якщо дійсно трапиться блекаут? Коротко кажучи, blackout - це коли електромережа сильно перевантажена і стається аварійне відключення. Тобто, коли відключають всіх, і це може спричинити за собою ажіотаж. Тому, зі свого боку я з сім'єю теж намагаюся економити електроенергію".

Наприклад, вони з дружиною вирішили користуватися більшістю побутових приладів вночі.

"Ми дбайливо і згідно з рекомендаціями користуємося побутовими приладами, особливо найбільш потужними. До них можна віднести прання, яке вночі буде найбільш практичним, тому що вночі такого навантаження немає як наприклад в години пік. Ясно, що коли у тебе маленькі діти, ти не ведешся на романтику з Tik-Tok: "Немає світла, не проблема, можна більше спілкуватися, читати книги і т.д". Тому я встановив генератор, який допомагає приготувати їсти, зігріти будинок", - поділився Добринін.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв дав поради українцям щодо того, як потрібно підготуватися до відключень електрики.

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