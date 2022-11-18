Блогер закликає українців пристосовуватися до екстрених відключень, оскільки це може тривати ще довго.

Відомий український блогер родом з Маріуполя Олексій Дурнєв висловив свою думку щодо екстрених відключень світла. Проблеми з подачею електроенергії з'явилися в українців на тлі масованих ракетних обстрілів з боку РФ. Після бомбардування 15 листопада вони тільки погіршилися. Ось що в своєму блозі написав Дурнєв:

"Шановні, ви сильніші цього проблемного сьогодення. Знаю, це відчуття спустошення і злоби виникає, коли ти тільки наколотив тісто для млинців, сів працювати за ноутбуком або увійшов в душ, а тут відключення світла, води і зв'язку не за графіком".

Дурнєв додав, що ці проблеми не повинні нас зламати.

Відео дня

"Ніякі відключення не зламають нас. Ні за що і ніколи. Такий новий рівень нашого опору демонструє впевненість у простій тезі: поглинання темрявою – це не про відсутність світла, а про згоду зі злом. Відключення світла легше пережити, якщо ви будете готові до них", - сказав Олексій і дав кілька порад про те, чим варто запасатися на найближчий час. Він порадив купити лампу на батарейках, заздалегідь робити чай у термосі та більше рухатися.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв відповів, чому відмовився від участі в шоу "Холостяк". Він зазначив, що йому запропонували занадто маленьку суму, за яку потрібно було дуже багато працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: