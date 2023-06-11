Мурат і Лілія відпочиватимуть біля моря.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу поїхав на відпочинок зі своєю молодою дружиною Лілією. Молодята вирушили на батьківщину чоловіка - до Туреччини. Саме там вони проведуть свій медовий місяць.

До Туреччини вони добиралися через Болгарію, де зробили кілька літніх знімків біля гори Чудните Скали. Потім на машині вони вирушили вже безпосередньо в країну, де народився Мурат.

Там вони не тільки відзначили своє весілля, а й зустрілися з родичами бізнесмена.

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Варто відзначити, що Налчаджиоглу вже багато років живе в Україні. Навіть під час повномасштабного російського вторгнення він вирішив залишитися тут, поки його екс-дружина Ані Лорак розважає росіян.

До слова, 11 червня свій день народження відзначає Софія - дочка Лорак і Налчаджиоглу. Зіркова мама влаштувала дитині свято в Москві, проте Мурат відмовився їхати в країну-агресора.

Особисте життя Мурата Налчаджіоглу

У червні 2023 року Мурат одружився вдруге. Його обраницею стала 23-річна візажистка Лілія Реус. Церемонія одруження відбулася в Київській області.

На наступний день після весілля Налчаджиоглу поділився з шанувальниками фото своєї дружини, яка позувала біля розкішних букетів.

Відомо, що пара разом вже три роки.

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