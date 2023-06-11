Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу поїхав на відпочинок зі своєю молодою дружиною Лілією. Молодята вирушили на батьківщину чоловіка - до Туреччини. Саме там вони проведуть свій медовий місяць.
До Туреччини вони добиралися через Болгарію, де зробили кілька літніх знімків біля гори Чудните Скали. Потім на машині вони вирушили вже безпосередньо в країну, де народився Мурат.
Там вони не тільки відзначили своє весілля, а й зустрілися з родичами бізнесмена.
Варто відзначити, що Налчаджиоглу вже багато років живе в Україні. Навіть під час повномасштабного російського вторгнення він вирішив залишитися тут, поки його екс-дружина Ані Лорак розважає росіян.
До слова, 11 червня свій день народження відзначає Софія - дочка Лорак і Налчаджиоглу. Зіркова мама влаштувала дитині свято в Москві, проте Мурат відмовився їхати в країну-агресора.
Особисте життя Мурата Налчаджіоглу
У червні 2023 року Мурат одружився вдруге. Його обраницею стала 23-річна візажистка Лілія Реус. Церемонія одруження відбулася в Київській області.
На наступний день після весілля Налчаджиоглу поділився з шанувальниками фото своєї дружини, яка позувала біля розкішних букетів.
Відомо, що пара разом вже три роки.