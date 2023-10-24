На щастя, зараз з ним все добре.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вийшов на зв'язок з шанувальниками і розповів, що пережив хірургічне втручання. У Туреччині йому зробили операцію, проте з чим вона була пов'язана - невідомо.

Він зізнався, що операція була незначною, проте йому довелося тиждень лежати на реабілітації. Зараз йому набагато краще.

"Після тижня реабілітації, невеликої операції, медитації, чищення душі і тіла... Я хочу сказати спасибі всім людям, які написали мені хоча б одне слово. Я навіть хочу сказати спасибі тим, хто мені не написав, всі можуть бути зайняті, це нормально. Я в порядку. Сильніше, ніж будь-коли, ніколи не здаюся", - написав Мурат в Instagram.

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Він додав, що вже готовий повернутися в Україну, тому зовсім скоро він вже буде в Києві.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про те, що Мурат Налчаджіоглу розлучається з дружиною Лілією після 4 місяців шлюбу. Подружжя видалили спільні фотографії з соцмереж, а Лілія навіть відписалася від свого обранця. При цьому пара ніяк не коментує свої стосунки.

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