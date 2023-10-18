Вони видалили спільні фото з соцмереж.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу здивував шанувальників поведінкою в соціальних мережах. Він видалив спільні фото зі своєю дружиною Лілією, залишивши тільки весільні.

Сама дівчина, в свою чергу, також почистила свій Instagram. Однак вона була більш радикальною - Лілія не тільки видалила абсолютно всі фото зі своїм обранцем, але і відписалася від нього.

Що сталося між подружжям - невідомо. При цьому шанувальники переконані, що така поведінка пари свідчить про те, що у них стався серйозний конфлікт. Швидше за все, вони розлучаються.

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Відомо, що зараз Налчаджіоглу перебуває в Туреччині, а Лілія залишилася в Україні. Можливо, саме це і стало причиною того, що між ними пробігла чорна кішка.

Варто відзначити, що Мурат і Лілія разом вже три роки. Чотири місяці тому вони зіграли весілля, після чого вирушили на медовий місяць до Туреччини. До них приєдналася і дочка Мурата від Ані Лорак - Софія.

Незабаром молодята повернулися в Україну. Вони підтримують нашу країну і всіляко допомагають ЗСУ.

Нагадаємо, раніше нова дружина Мурата Налчаджіоглу зачарувала формами в купальнику.

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