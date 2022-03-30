Спільне горе об'єднало солісток, які зовсім недавно публічно лаялися.

Екс-солістки групи "НеАнгели" Слава Камінська і Вікторія Смеюха помирилися. Причиною тому стало спільна біда-війна в Україні, яку почала Росія. Дівчата не спілкувалися з грудня 2021 року, коли публічно з'ясовували стосунки.

Про примирення розповіла Слава Камінська, яка дала інтерв'ю ведучому славі Дьоміну для "Люкс-ФМ".

Рудоволоса співачка розповіла, що саме вона була ініціатором примирення, адже в моменти обстрілу українських міст колишні з'ясування стосунків були вже не важливі.

"Я написала її сестрі, її батькам протягом перших трьох днів... Прилетів у Харкові на сумський снаряд. Я ж не тварюка. Ми зараз спілкуємося. Я і Віке дзвонила, але більше я спілкуюся з вікіною сестрою. Ми подумали, тоді взагалі не проблеми були-проблеми зараз почалися. Потрібно підтримувати один одного", - розповіла Слава Камінська, яка віднедавна виступає сольно.

Зірка уточнила, що Смеюха і її близькі виїхали за кордон - до Польщі. Сама ж Камінська з дітьми поїхала до Нідерландів.

Нагадаємо, Камінська в фотошопі вона опрацювала свої сімейні знімки з екс-чоловіком Едгаром Камінським і дітьми - Лаурою і Леоном. Але разом обличчя Едгара і дітей вона додала обличчя Арестовича.

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