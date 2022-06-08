Зараз вона документує злочини РФ проти України і записує інтерв'ю з військовослужбовцями.

Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель після 24 лютого втратила всі джерела доходу. Зараз вона займається тим, що їй найбільше до душі - журналістикою. Записуючи інтерв'ю з військовослужбовцями, вона допомагає документувати злочини РФ проти України. Детальніше про це Мендель розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

"З початком війни я втратила всі доходи, як і багато українців. Мені довелося все змінювати. Але ми зараз займаємося тим, що може дійсно допомогти. Наприклад, Павло (чоловік Юлі, - ред) координує один з найбільших хабів гуманітарної допомоги, і нам навіть вдалося доставити допомогу на окуповані території. Коли ти бачиш фідбек, це дає надію", - розповіла Мендель.

Юлія розповіла, що дуже важко переживає всі новини, в тому числі і фізично. Вона згадала, як перед інтерв'ю з солдатом, який втратив руку, у неї дуже боліла рука.

Нагадаємо, 4 червня Юлія Мендель вийшла заміж. Її обранцем став колишній заступник міністра економіки, 36-річний політик Павло Кухта.

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