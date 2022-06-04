Екс-прес-секретар президента України Володимира Зеленського тепер дружина екс-заступника міністра економіки.

Екс-прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж. Її обранцем став колишній заступник міністра економіки, 36-річний політик Павло Кухта. 4 червня вони поділилися щасливим знімком з обручками.

Весілля в звичному його розумінні закохані планують зіграти після перемоги України. На розпис Юлія і Павло особливо не вбиралися - прийшли в джинсах і футболках.

"Хтось сказав, що четверте число - на щастя. Святкувати будемо після настання миру. Але любов важлива щохвилини", - написала Юлія Мендель на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповів про 5 українських співачок, які вийшли заміж за своїх продюсерів.

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