Віка Смеюха потрапила в курйозну ситуацію на програмі "Хто зверху?"

Українська співачка Вікторія Смеюха взяла участь у програмі "Хто зверху?" У першому раунді, який називається "Руки-ноги" з неї злетіли штани.

Відзначимо, Смеюха з'явилася на програмі в топі і джинсах з незвичайним дизайном. Виглядають вони як шорти, а штанини чіпляються за підтяжки. Тому й не дивно, що під час одного з конкурсів вони злетіли.

"Віко, що зі штанами? Що зі штанами?",- крикнула ведуча шоу Леся Нікітюк.

У цей момент Смеюха розсміялася і впала на підлогу, намагаючись продовжити участь у конкурсі.

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Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроекті "Шанс".

У 2006 році група "НеАнгели", продюсером якої був Юрій Нікітін, випустила дебютні сингли. Популярність групи швидко набирала обертів. Беззмінними солістками були Вікторія Смеюха і Слава Камінська. Ось тільки в 2021 році "НеАнгели" розпалися, і дівчата почали будувати сольні кар'єри.

Нагадаємо, раніше Віка Смеюха розповіла про можливі стосунки з "Позитивом".

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Автор: Діана Могилєвич