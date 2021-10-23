Вікторія Смеюха назвала чоловіків, з якими закрутила б роман.

Українська співачка Вікторія Смеюха в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що їй імпонує репер "Позитив" (Олексій Завгородній, - УНІАН). Потенційно у них могли б скластися романтичні стосунки, якби він вів більш здоровий спосіб життя.

За словами співачки, вона тісно спілкується з екс-дружиною "Позитиву" Ганною. І вона знає, що Завгородній час від часу зловживає алкоголем.

"Мені імпонує Позитив, але, скажу чесно, у нього є шкідлива звичка. Я так розумію, що він зловживає іноді. Можливо, зараз він інший", - зазначила співачка.

При цьому дівчина назвала чоловіків, з якими могла б закрутити роман. Ними виявилися артист Дзідзьо, кухар Євген Клопотенко, співаки Віталій Козловський і Макс Барських.

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Хто така Віка Смеюха

Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроекті "Шанс".

У 2006 році група "НеАнгели", продюсером якої був Юрій Нікітін, випустила дебютні сингли. Популярність групи швидко набирала обертів. Беззмінними солістками були Вікторія Смеюха і Слава Камінська. Ось тільки в 2021 році "НеАнгели" розпалися, і дівчата почали будувати сольні кар'єри.

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Автор: Діана Могилєвич