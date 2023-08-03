Співак не соромиться своїх емоцій

Український артист Позитив (Олексій Завгородній) розповів про те, чи готов він піти на фронт. Екс-учасник гурту "Время и Стекло" також зізнався, чи наважився б він вбити російського окупанта.

"Я не можу точно відповісти, тому що я цього не робив", - розповів Позитив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами артиста, він часто спілкується з військовими, а тому чув немало історій про перші контактні бої з росіянами. Позитив наголосив на тому, що на фронті військовим потрібно бути сміливими, адже головна місія - захист України.

"Але я знаю багато історій, коли був перший раз. Це не часто буває, тому що війна у нас не така контактна. Я думаю, що це наша місія, тому що до нас прийшли. Захищати свій дім, свою землю, це правильно. Відчуття в усіх різні, іноді вони бувають дуже жахливими, я знаю, що хлопцям сняться ці всі моменти. Але що тут зробити? Якщо не ми, то вони нас", - визнав артист.

Окрім цього, Позитив розповів, чи боїться він йти на війну. Дьомін пригадав слова актора Тараса Цимбалюка, який чесно сказав, що стоїть на обліку та піде на фронт, якщо буде потрібно, проте йому усе одно страшно.

"А кому не страшно? Я думаю, що всім страшно. Мені страшно через те, що я знаю, як хлопці розповідали про перший бій. Всім страшно. Я боюся залишити своїх рідних", - пояснив Позитив.

Попри те, що музикант боїться відправитися на фронт, він бував у "сірій зоні". Позитив відвідував родину з дітьми, разом з волонтером він бував на Донеччині.

"Я був у сірій зоні. Це та зона, де немає наших і немає (окупантів). Ми потрапляли під обстріл", - пригадав Завгородній.

Нагадаємо, нещодавно Позитив зізнався в залежності від алкоголю. Окрім цього, артист розповів про зради у стосунках.

Вас також можуть зацікавити новини: