Ангеліна Вовк заявила, що поїде на фронт до українських військових, щоб закликати їх зупинити війну.

Російська телеведуча Ангеліна Вовк, яка отримала знаменитість завдяки читанню казок на телебаченні в програмі "На добраніч, малюки", заявила, що саме Україна повинна зупинити розв'язану Росією війну.

У програмі пропагандиста Бориса Корчевникова вона сказала, що для припинення війни Росії і України потрібно показати солдатам ляльки Хрюші зі Степашкою, включити музику і заговорити голосом з передачі. Зупинити, на думку ведучої, потрібно "ту сторону", тобто Україну, яка віроломно захищається від агресії путінського режиму.

"Я візьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт (в Україну, - УНІАН). І звернуся до українців. У мене ж теж є українська кров. Я б сказала їм: "Вітаю, дорогі дівчатка і хлопчики. Зупиніться! Що ви робите? Ви ж хороші", - заявила путіністка Вовк.

Варто зазначити, що Вовк звинувачує саме Україну у війні з Росією. А те, що саме російська армія бомбить українські міста і вбиває мирне населення, її зовсім не цікавить.

Як Ангеліна Вовк прославляє окупантів

Кілька поколінь людей виросло на голосі і роботі в кадрі Ангеліни Вовк. Але вже давно вона не сприймається як просто ведуча. Адже вона справжній пропагандист! Ненавидить Аллу Пугачову за її позицію "Ні війні!", звичайно ж, засуджує Максима Галкіна і кожен день озвучує ті самі путінські наративи. Зокрема, називає окупантів "святими людьми".

Нагадаємо, раніше пропагандист Корчевников розридався в ефірі через ухилення росіян від мобілізації.

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