Російський актор ображений і засмучений тим, що росіяни не хочуть вмирати за Батьківщину.

Відомий російський пропагандист і актор з серіалу "Кадети" Борис Корчевніков розридався в прямому ефірі однієї з програм через те, що росіяни не хочуть йти воювати за свою країну. Він називає тих, хто не готовий віддати своє життя за Росію, "тліном" і "сміттям".

"Що ж це таке, наша Батьківщина, якщо за неї хтось віддає життя. А я її, значить, не люблю! Вона при цьому варта того, що за неї віддають життя! За неї і за мене! Як же мені жити далі?! Якщо ти навіть тоді не можеш змінити ставлення до своєї країни, то на тобі можна ставити хрест! Ти ніщо, ти зеро, ти нуль! Ніщо тебе не навчить ні патріотизму, ні людинолюбства. Ти тлін, сміття! Господь вміє таких ненавидіти і знищувати, і спалювати!" - сказав Корчевніков, сидячи на фоні ікон.

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Зазначимо, зірка серіалу "Кадетство" Борис Корчевніков давно відомий своєю позицією підтримки путінського режиму і війни в Україні. Так, наприклад, нещодавно він назвав Донбас Росією. Також Корчевников побував в окупованому місті Дебальцеве Донецької області.

Нагадаємо, Російська пропагандистка Тіна Канделакі потрапила до санкційного списку США. Крім цієї путинистки, її чоловіка і дітей, в новий санкційний список увійшли ще 46 осіб.

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