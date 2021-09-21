Санта Дімопулос поскаржилася на те, що вранці сильно відтікає.

Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками-2020", екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос в інста-сторіз розповіла, що останнім часом сильно відтікає вранці.

"Останні пару тижнів сильно відтікаю вранці. Не можу зрозуміти чому. Може у когось є хороший лікар", - каже Санта.

У кадрі Дімопулос прямо в машині робила масаж обличчя скребком Гуаша, щоб прибрати набряки і розгладити шкіру. Крім того, дівчина показалася на відео без макіяжу, продемонструвавши чисту шкіру.

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У грудні 2011 року Дімопулос стала солісткою групи "ВІА Гра", в якій зайняла місце Надії Мейхер, яка пішла з колективу через вагітність.

У 2020 році Санта взяла участь у проекті "Танці з зірками" на 1+1 з партнером Максом Леоновим. Пара посіла перше місце.

Що стосується особистого життя, то 29 жовтня 2008 співачка народила сина Даніеля від Андрія Джеджули, з яким розійшлася в 2010 році. У 2015 році вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, а 14 вересня 2019 - народила від нього дочку Софію.

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Автор: Діана Могилєвич