Українка Еріка Герцег, яка раніше набула популярності після того, як була солісткою гурту "ВІА Гра", досі не висловила свою позицію щодо війни в Україні. Однак раніше вона втекла до Угорщини, де зараз стала наставником шоу "Х-Фактор". У проекті вона судить учасників, серед яких - росіяни. Про це пише obozrevatel, посилаючись на 444.hu.
Повідомляється, що Герцег навіть здружилася з російською співачкою - фанаткою Еріки. Відомо, що в ефірі угорського талант-шоу тему війни в Україні не піднімають - створюють ілюзію "дружби".
Нагадаємо, в травні 2022 року стало відомо, що Еріка Герцег втекла в країну, підтримуючу Росію.
Також УНІАН писав, що відома російська актриса вивісила на балконі прапор України. Таким вчинком Оксана Фандера висловила свою солідарність з Україною, де народилася.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Андрій Данилко з "мамою" передали непристойний "привіт" окупантам у Херсоні (фото)
- Зеленський поспілкувався з актором Бенедиктом Камбербетчем
- Потап повернувся в Україну і вперше здався після чуток про хворобу (фото)
- Комаров побував у звільнених містах і показав, що окупанти залишили місцевим
- Відома співачка Огневич "засвітила" декольте у відвертій фотосесії