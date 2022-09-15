Йдеться про Еріку Герцег, яка стала наставником "Х-Фактора" в Угорщині. Вона досі мовчить про війну.

Українка Еріка Герцег, яка раніше набула популярності після того, як була солісткою гурту "ВІА Гра", досі не висловила свою позицію щодо війни в Україні. Однак раніше вона втекла до Угорщини, де зараз стала наставником шоу "Х-Фактор". У проекті вона судить учасників, серед яких - росіяни. Про це пише obozrevatel, посилаючись на 444.hu.

Повідомляється, що Герцег навіть здружилася з російською співачкою - фанаткою Еріки. Відомо, що в ефірі угорського талант-шоу тему війни в Україні не піднімають - створюють ілюзію "дружби".

Нагадаємо, в травні 2022 року стало відомо, що Еріка Герцег втекла в країну, підтримуючу Росію.

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Також УНІАН писав, що відома російська актриса вивісила на балконі прапор України. Таким вчинком Оксана Фандера висловила свою солідарність з Україною, де народилася.

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