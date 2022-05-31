Українська співачка і модель Еріка Герцег переїхала в Угорщину - країну, яка в розв'язаній РФ війні підтримує країну-агресора.
Більш того, з початку повномасштабного вторгнення екс-"віагра" Еріка замовчує про війну. Зараз вона і зовсім перебралася на свою малу батьківщину, звідки родом її батько. Крім того, в Угорщині вона стала тренером вокального шоу "Х-фактор".
Ймовірно, дівчина вирішила там будувати кар'єру, поки в Україні триває вбивча війна.
Варто відзначити, що Угорщина - це країна, яка сприятливо налаштована стосовно Росії. Більше того, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про підтримку ембарго на російську нафту.
Нагадаємо, раніше відома російська актриса Оксана Фандера вивісила на балконі прапор України.