Опальна співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками сумною новиною - тепер вона змушена пересуватися на милицях. Артистка, яка вже більше року мовчить про війну в рідній Україні, заявила, що у неї перелом ноги в двох місцях.
У забороненій в Росії соцмережі Instagram вона розповіла, що була у лікаря. Він діагностував у неї компресійний перелом. Тепер їй три тижні потрібно ходити на милицях і в чоботі.
"Що? Милиці на три тижні? Як я буду з малим одна на милицях? У мене ще чотири важливі зйомки", - розгнівалася Сєдокова.
Зазначимо, нещодавно Анна Сєдокова впала прямо біля сцени в Москві. Однак, незважаючи на падіння, вона все ж продовжила виступ і заявила, що це її останній концерт.
Чим відома Анна Сєдокова
Співачка була однією з учасниць жіночої групи "ВІА Гра", пізніше вона пішла в сольне плавання. Однак домогтися великих успіхів їй не вдалося.
Відомо, що Сєдокова одружена з баскетболістом Янісом Тіммою. Вона виховує трьох дітей від попередніх шлюбів.
Про повномасштабну війну співачка мовчить. Вона удає, що в її рідній Україні ніби нічого не відбувається.