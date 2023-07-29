Співачка впала і зламала ногу.

Опальна співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками сумною новиною - тепер вона змушена пересуватися на милицях. Артистка, яка вже більше року мовчить про війну в рідній Україні, заявила, що у неї перелом ноги в двох місцях.

У забороненій в Росії соцмережі Instagram вона розповіла, що була у лікаря. Він діагностував у неї компресійний перелом. Тепер їй три тижні потрібно ходити на милицях і в чоботі.

"Що? Милиці на три тижні? Як я буду з малим одна на милицях? У мене ще чотири важливі зйомки", - розгнівалася Сєдокова.

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Зазначимо, нещодавно Анна Сєдокова впала прямо біля сцени в Москві. Однак, незважаючи на падіння, вона все ж продовжила виступ і заявила, що це її останній концерт.

Чим відома Анна Сєдокова

Співачка була однією з учасниць жіночої групи "ВІА Гра", пізніше вона пішла в сольне плавання. Однак домогтися великих успіхів їй не вдалося.

Відомо, що Сєдокова одружена з баскетболістом Янісом Тіммою. Вона виховує трьох дітей від попередніх шлюбів.

Про повномасштабну війну співачка мовчить. Вона удає, що в її рідній Україні ніби нічого не відбувається.

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