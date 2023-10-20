Дівчина зізналася, що Стипанюк і до неї так ставився.

Після того, як українська снайперка Євгенія Емеральд на всю країну заявила про домашнє насильство з боку екс-чоловіка Євгена Стипанюка, її підтримала його перша дружина Анна.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що вірить кожному слову Емеральд і підтримує її, адже колись і сама була в такій ситуації. Однак, як зізналася дівчина, тоді їй не вистачило сил і медійної підтримки, щоб розповісти про це публічно.

Зараз же Анна готова всіляко сприяти тому, щоб Стипанюк поніс покарання за скоєне.

Відео дня

Крім того, екс-дружина військового розповіла, що у них з Євгеном є 13-річний син. Нещодавно хлопчик попросив у тата гроші на кросівки, проте той сказав, що у нього немає грошей і потрібно чекати до авансу. Водночас Стипанюк придбав собі новий автомобіль марки BMW.

"Дитина чекала поки тато скине цілий місяць, але так і не дочекалася", - написала Анна.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд наважилася публічно заговорити про домашнє насильство. Вона опублікувала листування з екс-чоловіком, в якому він погрожував їй вбивством і називав "шалавою".

Вас також можуть зацікавити новини: