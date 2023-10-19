Дівчина поскаржилася на домашнє насильство.

Захисниця України Євгенія Емеральд поділилася з шанувальниками листуванням з екс-чоловіком Євгеном Стипанюком і розповіла про домашнє насильство.

Дівчина зізналася, що спочатку відчувала страх і слабкість перед чоловіком, проте потім набралася хоробрості, щоб розлучитися з ним. Стипанюк, у свою чергу, різко негативно на це відреагував і навіть почав "не погрожувати, а попереджати" в листуваннях з Емеральд.

"Я - Женя Емеральд, відома вам як сильна і смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насильство. У цьому відео я хочу продемонструвати на власному прикладі, до чого призводить страх і слабкість перед кривдником: тут ви побачите лише частину розмов і погроз з боку мого колишнього чоловіка, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, в якій небезпеці знаходяться жінки, які продовжують терпіти", – підписала відео Емеральд.

На скріншотах видно, що Стипанюк називає екс-дружину "довбаною істеричкою" і "шалавою", а також погрожує вбити її і її нового потенційного бойфренда, який наважиться взяти на руки їхню однорічну дочку Афіну.

"Слухай, я тебе помножу на нуль. Я підірву тебе разом з цим чуваком, зрозуміла? І далі... коли дитина буде рости, ти її виховувати не будеш. Я її заберу. А за тобою влаштую стеження", - написав Стипанюк Емеральд.

Крім того, він сказав, що якщо якийсь чоловік буде називати Афіну своєю дочкою або буде брати її на руки, то він відріже руки і йому, і колишній дружині.

Нагадаємо, рік тому Євгенія Емеральд вийшла заміж на фронті за Євгена Стипанюка. Незабаром у них народилася дочка Афіна. Однак через якийсь час після народження дитини Емеральд натякнула, що розлучилася з чоловіком. Вона сказала, що не все те золото, що блищить.

Пізніше шанувальники знову забили тривогу. Стипанюк опублікував фото дитячої кімнати і сказав, що чекає на свою дитину. Водночас Емеральд заявила, що ніхто не зможе забрати у неї дочку.

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