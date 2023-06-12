Горняк обурена поведінкою шоумена і його нової дружини.

Шоумен Володимир Остапчук зараз облаштовує будинок, який він придбав у шлюбі з нотаріусом Христиною Горняк. Однак дівчина не бере участі в ремонті, бо нещодавно вони розлучилися. Замість неї це робить нова дружина Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська.

Горняк обурена цим, адже вони з шоуменом ще не вирішили, що робити з їхнім спільно нажитим майном. У зв'язку з цим вона звернулася до Полтавської і сказала, що займатися їхнім будинком вона може тільки після того, як вони вирішать всі питання, стосовно нерухомості:

"Я не ображаюся, кожен чинить так, як вихований... Але я знаю, що мене читає Катерина. Тому перш ніж планувати зносити стіни в нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували ще в шлюбі і поки не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносьте, що хочете, будуйте і живіть. Тому що якось це зовсім негарно виходить красти".

Крім того, вона нагадала про статтю 60 Сімейного кодексу України, яка свідчить про те, що все майно, нажите в шлюбі, в рівних частках належить кожному з подружжя. Тому вона проти, щоб Катерина ухвалювала якісь рішення, пов'язані з їхнім з Володимиром майном, без її відома.

Розлучення Христини Горняк і Володимира Остапчука

Пара одружилася кілька років тому, проте їхній шлюб довго не протримався. Нещодавно стало відомо про їхнє розлучення. Ні Христина, ні Володимир причину не назвали.

Зараз Остапчук зустрічається з Катериною Полтавською. У Горняк також є новий коханий, який допомагає їй вирішувати проблеми зі здоров'ям.

Крім того, у шоумена є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Чи познайомив він нову обраницю зі спадкоємцями - невідомо. Зараз Емілія і Еван живуть в Канаді зі своєю мамою.

Вас також можуть зацікавити новини: