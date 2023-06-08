Вона дуже переживає за своє здоров'я.

Екс-дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, що вже ледь не попрощалася з життям після того, як лікарі сказали, що їй потрібно видалити нирку.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що багато плакала через це: "Думала, що все, я буду вмирати, що життя закінчується".

За словами Горняк, гідронефроз 4 ступеня, атрофія мисок лівої нирки ніяк не проявляється. Вона неодноразово робила УЗД і здавала аналізи, але вердикт лікарів в Україні був тільки один - кіста в нирці.

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Її емоційний стан стабілізувався лише після того, як вона знайшла лікаря у Відні. Він діагностував, що її нирка працює на 30%, тому її ще можна спробувати врятувати.

Крім того, дівчина розповіла, що в такий важкий час її підтримують близькі люди і кохана людина. Чоловік постійно ходить з нею по лікарях і каже, що вона проживе до ста років.

Хвороба Христини Горняк

Раніше Горняк розповідала, що лікарі діагностували у неї проблеми з ниркою. Їй запропонували видалити орган, адже він вже нібито не функціонував.

Однак, як вона зазначила, є й інша думка фахівців - поборотися можна, але шансів мало.

У зв'язку з цим у Христини був пригнічений стан. Вона дуже переживає за своє здоров'я і просить інших піклуватися про себе.

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