Кулінар заявляє, що надів військову форму не для фото і відео.

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив пройти курс військової підготовки, щоб захищати свій будинок. Він побоюється, що російські військові можуть повернутися в ті регіони, які зараз покинули. Оскільки бізнесмен проживає в приватному будинку в Ірпені, він не з чуток знає про звірства загарбників. Про своє рішення Ектор повідомив в Instagram-акаунті.

"Вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, то Росія сюди більше не прийде. Тому як можна зайти в країну, де половина населення можуть вбити при патрулюванні або розгоні мітингів? Орки, звичайно, тупі, але не настільки", - написав шеф-кухар. Він уточнив, що рішення взяти в руки зброю пов'язане точно не зі спробою пропіаритися.

"Це не піар. Я не планую вступати в ЗСУ або ТРО і їздити по блокпостах для фотосесій. Я не ношу з собою автомат і не знімаю відео "для галочки". Це моє життя, яке я хочу захистити. Транслюю вам свої думки і позицію. Упевнений, що кожен українець повинен задуматися про це, оскільки орки можуть повернутися у ваш будинок. Тоді ми вже зустрінемо їх по-іншому", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, Коля Серга розповів, що зрозумів за 3 місяці війни.

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