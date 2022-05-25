Музикант, який раніше багато подорожував, тепер усвідомив, що хоче залишатися в Україні.

Український артист і колишній телеведучий проекту "Орел і Решка" Коля Серга розповів, що змінилося в його житті за останні три місяці - час, який він зі зброєю в руках провів у лавах ЗСУ. Враженнями він поділився в інтерв'ю проекту "Орестократия".

Артист розповів, що коли він прийшов в ЗСУ, у нього було з собою тільки водійське посвідчення і техпаспорт на машину. Однак за плечима - проходження військової кафедри і звання молодшого лейтенанта.

"Мене взяли звичайним солдатом. Зараз я ефрейтор, старший солдат", - розповів Коля.

Серга згадав, що війна застала його в Одесі прямо перед поїздкою в інше місто, адже 24 лютого він повинен був виступати в Миколаєві.

"У мене повинен був бути концерт 24 лютого, але я заночував в Одесі, тому що дуже пізно поїхав, і вранці 24-го дізнався, що почалася війна. Звичайно, нікуди не поїхав. Відправився до своїх батьків, вони живуть в Одесі. Перший день я займався пошуком справи, в якій зможу бути максимально корисним", - згадав артист.

Коля Серга зізнався, що за останні три місяці Батьківщину став любити ще більше.

"В першу чергу, що я готовий віддати життя за свою країну, за ті цінності, які я бачу в ній, за українців, людей, тому що це і є одна з цінностей – великих, дуже важливих для мене", - сказав артист.

Раніше у Колі була можливість залишитися жити в США і розвивати свою кар'єру там. Крім того, він багато подорожував і побачив чимало країн. Однак зараз прийшло чітке усвідомлення того, де він насправді хотів би жити.

"Зараз, коли почалася війна, я зрозумів, що навіть ніколи нікуди не хочу подорожувати, навіть їхати у відпустку, хочу проводити його тут, в Україні. Тому я вважаю, що це найголовніше, що я знайшов за цей час", - резюмував музикант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кого українські артисти втратили на війні.

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