Кулінар вирішив пройти курси з військової підготовки.

Відомий Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив пройти курси з військової підготовки, щоб мати можливість захистити себе в разі нападу рашистів на його будинок. Нещодавно він вирушив на передову до Харкова, який постійно обстрілюють окупанти. Про це Хіменес-Браво повідомив у своєму Instagram-блозі.

"Харків - це Україна! Слава захисникам, волонтерам, медикам і всім, хто захищає Україну. Харків - це одне з міст, що зазнало тотальних бомбардувань з боку фашистської Росії. Тут такий жах. Але Харків тримається, як і його люди в бойовому настрої. Ми перемогли вже в трьох областях України. Все попереду. Чекайте, орки прокляті. Слава Україні!",- написав шеф-кухар.

Нагадаємо, Злату Огнєвіч продовжує переслідувати божевільний маніяк.

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