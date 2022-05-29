Чоловік, на якого раніше співачка вже писала заяву, продовжує писати їй гидоти.

Артистка Злата Огнєвіч поскаржилася, що їй продовжує погрожувати чоловік, на якого раніше вона вже писала заяву в поліцію на переслідування. Виконавиця виклала скріншот листування у себе в Instagram-блозі. Там видно, що кривдника звуть Вадим Лебідь.

За словами Злати, він переслідує її вже більше трьох років. За цей час він займався не тільки написанням гнівних коментарів в мережі. Одного разу він знайшов її будинок і підкараулив на виїзді з парковки. Тоді він грубо спілкувався з Огнєвіч і вона змушена була попросити захисту у поліції.

Співачка розповіла, що він навіть влаштувався працювати в ту службу таксі, послугами якої вона часто користується.

"Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює - вимагайте звільнення! Він - хворий!", - звернулася з шанувальникам українська зірка.

Нагадавши, Злата Огнєвіч розповіла про стосунки з добровольцем, на що Григорій Решетник сказав, що йому як телеведучому романтичних шоу здається, що щось між ними є.

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