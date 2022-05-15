Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс чекають на дитину.
Про свою вагітність Світоліна розказала на своїй сторінці в Instagram.
Як розказали у сім'ї професійних тенісистів, поповнення у родині буде вже у жовтні 2022 року - Еліна чекає на дівчинку.
Зірка поділилася зворушливим фото з чоловіком, який мило обіймає живіт дружини.
"З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні", – написала Світоліна.
Нагадаємо, наприкінці березня Світоліна оголосила про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.
Світоліна та Монфіс: історія стосунків
Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім знову зійшлися.
У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
Весілля тенісистів відбулося 16 липня у Швейцарії.
Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.
Світоліна також розкрила таємниці свого особистого життя. Виявляється, в зірки українського спорту є шлюбний контракт зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.
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