Поповнення у родині Еліни Світоліної буде вже у жовтні 2022 року.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс чекають на дитину.

Про свою вагітність Світоліна розказала на своїй сторінці в Instagram.

Як розказали у сім'ї професійних тенісистів, поповнення у родині буде вже у жовтні 2022 року - Еліна чекає на дівчинку.

Зірка поділилася зворушливим фото з чоловіком, який мило обіймає живіт дружини.

"З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні", – написала Світоліна.

Нагадаємо, наприкінці березня Світоліна оголосила про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.

Світоліна та Монфіс: історія стосунків

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім знову зійшлися.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Весілля тенісистів відбулося 16 липня у Швейцарії.

Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.

Світоліна також розкрила таємниці свого особистого життя. Виявляється, в зірки українського спорту є шлюбний контракт зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

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