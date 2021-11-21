Не всі українські знаменитості зіграли весілля на Батьківщині.

У цьому сезоні було багато весіль серед селебріті. Як спортсменки, актриси і телеведучі виходили заміж, яке святкування влаштовували і з ким зв'язали свої долі дізнавалася Катя Осадча в програмі "Світське життя".

Анжеліка Терлюга

Срібна чемпіонка Олімпійських ігор з карате Анжеліка Терлюга пішла під вінець в Одесі. Церемонія одруження в американському стилі була дуже зворушливою. Найбільше запам'ятався момент, коли біля весільної арки зі сльозами на очах на неї чекав майбутній чоловік, тренер Володимир Зарецький. Закохані дали один одному обітниці, а потім скріпили їх ніжним поцілунком. Відомо, що пара спілкувалася 15 років і тільки вісім місяців перебувала у стосунках. Цікаво й те, що під вінець Анжеліку вели не подружки, а друзі-каратисти, з якими вона дружить вже багато років.

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Телеведуча одного з музичних каналів Галина Завійська виходила заміж у Львові. Наречену під вінець вів батько, а біля весільної арки її зустрічав чоловік-бізнесмен. За словами Завійської, через пандемію вони з майбутнім чоловіком не змогли відсвяткувати весілля в Італії, тому вирішили влаштувати святкування в італійському стилі в рідному місті ведучої - Львові. Більш того, саме в цьому місті закохані вперше поцілувалися. Попри те, що весілля було в італійському стилі, традиції були дуже навіть українськими - 120 гостей, два дні святкування і всі обряди. А ось виступали на весіллі співачки Наталка Карпа і Світлана Тарабарова.

Григорій Бакланов

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" одружився на своїй колезі Анастасії Цимбалару. Відомо, що пара з 2018 року відкладала весілля то через роботу, то через карантин. І ось в єдиний спільний вихідний вони влаштували пишне святкування, яке організували всього за один день. Після розпису закохані разом з батьками і найближчими друзями поїхали в ресторан.

Еліна Світоліна

За два тижні до Олімпіади в Токіо вийшла заміж українська тенісистка Еліна Світоліна за свого колегу Гаеля Монфіса. Церемонія одруження відбулася в передмісті Швейцарії. Святкування пройшло в замку з видом на озеро і гори. Також Світоліна розповіла, що чоловік подарував їй на весілля машину мрії.

Нагадаємо, хто із зірок на сцені обмочився, кого знудило, а хто засвітив "полуничку".

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Автор: Діана Могилєвич