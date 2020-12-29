Дитина з'явилася на світ 27 грудня.

Відома актриса Емма Робертс стала мамою вперше.

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Вона народила сина в одній з клінік Лос-Анджелеса. Малюк і новоспечена мама почувають себе добре.

Відомо, що Емма народила дитину від Гаретта Хедлунда. За даними видання E!News, він весь час був поруч зі своєю коханою. Пара вирішила назвати сина Родсом, але показувати його обличчя не поспішають.

"Мама і малюк здорові", – йдеться в повідомленні.

Чим відома Емма Робертс:

Вона здобула популярність після ролі Едді Сінгер в телесеріалі каналу Nickelodeon, "Нетакая"

Знімалася в "Американській історії жахів"

Робертс перебуває у відносинах з актором Гарретом Хедлундом. У серпні 2020 року офіційно оголосила, що вони з Хедлундом очікують народження сина

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Автор: Діана Могилєвич