Американська актриса Емма Стоун вагітна первістком.
Про це повідомляє Daily Mail.
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Відзначається, що папараці "зловили" Емму на прогулянці. У неї під одягом виділявся животик. Вона прогулювалася в тотал-блек образі. Емма одягла лосини і вільну футболку. При цьому вона натягувалася на її вже кругленький животик.
Фото зроблені 30 грудня, але в мережі їх опублікували тільки зараз. Поки актриса не прокоментувала свою вагітність.
Варто відзначити, що Емма Стоун нещодавно вийшла заміж за Дейва Маккарті. Вони побралися в 2019 році, а через рік вони зіграли таємне весілля.
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