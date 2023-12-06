Він готовий їхати на фронт.

Український актор, який зіграв у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", Ярослав Безкоровайний отримав повістку.

Як повідомляє "24 канал", він вже пройшов медичну комісію і чекає на наказ від військкомату.

Коли саме актор отримав повістку - невідомо. Однак він каже, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

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Відомо, що Ярослав жив у Дніпрі. Однак не так давно він переїхав до Бережан, де займається волонтерством. Разом з колегами він організував благодійний аукціон, де актори продають свої речі, а виручені гроші передають на покупку автомобілів і карет швидкої допомоги для ЗСУ.

"Десь 26 лютого ми приїхали сюди і зрозуміли, що потрібно робити те, що ми можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі", - додав Безкоровайний.

Чим відомий Ярослав Безкоровайний

Ярослав Безкоровайний зіграв у серіалі "Спіймати Кайдаша" і таких фільмах як "Донбас", "Я працюю на цвинтарі" та інших. З 2011 актор Дніпровського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка.

Відомо, що Ярослав одружений і має двох дітей.

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