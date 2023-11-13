Він прийшов до військкомату ще на початку війни.

Відомий український актор Дмитро Сова вступив в ряди ЗСУ. Ще на початку повномасштабного російського вторгнення він прийшов до військкомату, проте тоді йому сказали, що передзвонять.

В інтерв'ю "КП в Україні" Сова розповів, що в перші дні війни був такий кіпіш, що їх з тестем у військкоматі навіть не зареєстрували офіційно, хоча повістки вручили. Тому Сова вирішив зайнятися волонтерством.

"І ось в кінці червня мені подзвонили і сказали: "Дмитро Павловичу, заберіть повістку". Я подзвонив друзям в різні підрозділи, порадився, тому що хотілося піти до своїх хлопців. З 23 жовтня я вже на службі", - сказав Сова.

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Він додав, що готувався до поїздки на фронт. Він купив три комплекти одягу, бронежилет, каску, камеру GoPro і маленький навчальний fpv-дрон.

"Забрав цей дрон з собою і буду намагатися тут його опанувати. Мені здається, що кожен підрозділ повинен мати операторів дронів, зараз це дуже важливо. Навіть якщо я потраплю в який-небудь інший підрозділ, потрібно все одно бути готовим до різних ситуацій. Чим більше у тебе якихось скілів, тим краще ти захищений. Як казав нам мій інструктор: "У цій війні нам головне – виграти. А ваше завдання - отримати стільки навичок, щоб вижити"", - додав Дмитро.

Чим відомий Дмитро Сова

Дмитро Сова - популярний український актор, який зіграв у таких серіалах як "Клятва лікаря", "Місце під сонцем", "У минулого в боргу", "Побачити океан" та інших. Одружений на актрисі Даші Легейді. До слова, Легейда неодноразово говорила, що хоче піти на фронт, проте не робить цього через хворобу коліна.

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