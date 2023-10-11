Софія Тарасова мовчить про війну в Україні.

Українська співачка Софія Тарасова, яка була учасницею гурту "ВІА Гра", отримала російське громадянство. Незважаючи на те, що дівчина народилася і виросла в Києві, будувати кар'єру вона вирішила в країні-агресора.

Про це розповів ведучий Слава Дьомін. Однак він не уточнив, звідки у нього дана інформація.

"Те, що я знаю, – виявляється, Тарасова отримала російське громадянство і живе в Німеччині", – сказав Дьомін.

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Нагадаємо, Тарасова мовчить про повномасштабне російське вторгнення. Вона ніяк не висловилася на підтримку України і не засудила злочинний режим Кремля.

Більш того, нещодавно вона випустила пісню російською мовою, яку виконала разом з Костянтином Меладзе. Також їй приписують роман з продюсером. Як розповів блогер Богдан Беспалов, Меладзе "кинув око" на Тарасову ще в 2021 році, коли вона прийшла в групу "ВІА Гра". У них зав'язався роман, батьки молодшої майже на 40 років співачки були не проти їхніх стосунків.

Ймовірно, саме через це Меладзе розлучився з Брежнєвою.

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